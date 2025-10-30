Гид бросил на острове в Карелии туристов с детьми без связи и вещей

На острове в Карелии гид оставил группу туристов с детьми без связи и вещей — причиной стало прибытие путшественников к месту сбора с опозданием всего на 15 минут из-за травмы ребенка. Водитель с гидом не стали ждать туристов, и тем пришлось добираться до дома самостоятельно. Позднее в туристическом агентстве «Шарм-Трэвел» заявили, что не считают случившееся нарушением, сославшись на протокол, который подписали всего трое из 50 путешественников. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

После обращения пострадавших в туристическую фирму ее владелец Александр Кулбасов отказался возвращать деньги за поездку, сославшись на условия договора. Несмотря на то что в нем написано, что в случае происшествия гид обязан сразу же сообщить об этом, он не сделал этого. В результате туристы подали заявления в полицию.

— Из возможных последствий, это привлечение к административной ответственности за оказание некачественных туристических услуг. Для юридических лиц до 100 тысяч рублей. Также здесь уже может быть и уголовная ответственность для виновного лица по статье 125 УК РФ с возможным наказанием до одного года лишения свободы, — пояснил адвокат Павел Аринушкин.

В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян подчеркнул, что людей на маршруте оставлять нельзя, передает телеканал.

30 апреля СМИ сообщили, что российских туристов, купивших путевки стоимостью от 120 до 180 тысяч рублей по системе «Фортуна», по которой туристическая компания сама подбирает отель, заселили в заброшенный египетский отель с антисанитарией.