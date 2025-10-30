Гид бросил туристов с детьми на острове в России

Гид бросил туристов с детьми на острове в Карелии без вещей и связи. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

© Lenta.ru

Группа прибыла к месту сбора с опозданием всего на 15 минут из-за травмы ребенка, однако автобус с их вещами не стал ждать туристов. Им пришлось добираться до дома своим ходом. При этом в турагентстве заявили, что не считают случившееся нарушением, ссылаясь на некий протокол, который подписали всего трое из 50 путешественников. Он подразумевает оставление места без восьми пассажиров.

Пострадавшие обратились в офис компании в России. Директор турфирмы Александр не признавал вины и путался в условиях договора и показаниях. Так, он утверждал, что клиенты опоздали якобы не на разрешенные 15 минут, а на все 18. В итоге путешественники обратились в суд.

Адвокат Павел Аринушкин допустил, что агентству могут вменить штраф до 100 тысяч рублей за оказание некачественных туристических услуг, также владельцам бизнеса может грозить до одного года лишения свободы. Кроме того, сообщается, что несколько лет назад автобус турагентства слетел в кювет, и тогда пострадавшим тоже пришлось обращаться в суд с требованием компенсации.

Ранее гид в Таиланде отказался возвращать туристов домой из-за нежелания покупать сувениры. Уточняется, что цены на них были необоснованно завышены.