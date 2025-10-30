В Краснодаре женщина более двух лет тратила пенсию своей усопшей бабушки

В Краснодаре женщина на протяжении более чем двух лет незаконно пользовалась пенсионными выплатами своей покойной бабушки.

Еще до смерти пенсионерка отдала свою банковскую карту своей 40-летней безработной внучке, которая осуществляла уход за ней. После кончины бабушки в 2021 году, внучка не оформила свидетельство о смерти и продолжала снимать деньги с карты.

В течение двух лет и восьми месяцев женщина использовала эти средства для собственных нужд, включая поддержку своей дочери. Своему мужу она объясняла наличие денег помощью от отца.

Осознавая незаконность своих действий, женщина прекратила использование пенсии и только в текущем году обратилась за официальным подтверждением смерти. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, достигла 447 515 рублей.