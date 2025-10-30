Скончался пострадавший при взрыве газа в российском регионе

35-летний мужчина, который пострадал при взрыве газовоздушной смеси в частном доме в станице Северской на Кубани, скончался. Об этом пишет "Кубань 24".

Ранее сообщалось, что мужчина после взрыва газовоздушной смеси в доме на улице Пушкина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной инцидента называется неисправность газового оборудования. Прокуратура и следователи СК начали проверки по факту произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.