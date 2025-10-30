В Петербурге приостановлена работа столовой, в которой отравились студенты

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявило грубые нарушения в работе столовой колледжа, в которой отравилось семь студентов (двое из них находятся в больнице). Об этом сообщили в ведомстве.

Столовую колледжа обслуживало ООО "Аурум плюс". При проверке найдены нарушения санитарного законодательства как при изготовлении блюд, так и при хранении продуктов и их реализации.

Принято решение о временном запрете деятельности указанной организации в столовой колледжа.

Ситуация находится на контроле. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.