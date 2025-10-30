Неизвестные украли более тысячи артефактов из музея Калифорнии

В ночь на среду, 15 октября, неизвестные ограбили музей Калифорнии в городе Окленд, США, и вынесли оттуда более тысяч артефактов, включая корзины коренных американцев, ювелирные украшения и другие ценные предметы. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе городской полиции.

© Вечерняя Москва

По данным правоохранителей, ограбление произошло около 3:30 в складском помещении Оклендского музея Калифорнии.

— Подозреваемые проникли в здание и похитили более 1000 предметов из коллекции музея, включая индейские корзины, ювелирные изделия, ноутбуки и другие исторические артефакты, — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители сообщили журналистам, что расследованием инцидента занимается ФБР. Исполнительный и генеральный директор музея Лори Фогарти подчеркнула, что кража представляет собой «наглый акт лишения общества культурного наследия» штата. Она добавила, что большинство этих экспонатов были переданы музею щедрыми дарителями, передает телеканал NBC News.

