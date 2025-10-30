Стрелявшим по Исаакиевскому собору вынесли приговор

Суд приговорил к четырем месяцам принудительных работ двух молодых людей, которые в июне совершили выстрелы из аэрозольного пистолета в сторону Исаакиевского собора. Наказание оба фигуранта фактически отбыли, находясь под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Семена Лискова и Давида Козлова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Суд назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы каждому. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ оно заменено на принудительные работы сроком на четыре месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.

Свою вину фигуранты признали полностью. Суд зачел обоим срок меры пресечения, в связи с чем назначенное наказание уже считается отбытым.

Как сообщал ТАСС, инцидент со стрельбой произошел в ночь на 29 июня. Установлено, что Лисков и Козлов, находясь в скоплении людей на Исаакиевской площади при проведении культурно-массового мероприятия (в это время в центре Петербурга проходил праздник выпускников "Алые паруса"), сделали каждый не менее одного выстрела из аэрозольного пистолета "Пионер" в направлении Исаакиевского собора - так молодые люди хотели продемонстрировать "превосходство над окружающими".

Сразу после происшествия СМИ сообщали, что стрелявшие попали в купол храма, однако эту информацию позднее опровергли в пресс-службе регионального ГУ МВД. Как отмечали в полиции, при задержании оба фигуранта были в состоянии алкогольного опьянения.