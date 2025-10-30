В Ростовской области пресекли попытку захвата заложников в колонии

СК в Ростове-на-Дону возбудил уголовное дело о подготовке теракта в одном из пенитенциарных заведений области, сообщили в ведомстве.

© Российская Газета

Отмечается, что находящийся в местах лишения свободы фигурант с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Подозреваемый является сторонником террористической организации.

По данным силовиков, подозреваемый ранее уже был привлечен к ответственности за террористическую деятельность.

Дело возбуждено по статье о приготовлении к совершению террористического акта.