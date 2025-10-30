Автора треш-контента задержали в Москве за избиение студента-медика из мести

В Москве задержали автора Telegram-канала с треш-контентом за избиение студента-медика Леонида Сквирского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД России.

© Lenta.ru

Нападение произошло вечером 25 октября, когда Сквирский вместе с женой спускался в метро. Там их поджидал мужчина, который со словами «вот мы и встретились» распылил перцовый баллончик в глаза студенту, а после ударил несколько раз по голове.

Сообщалось, что мотивом нападения могла стать месть. По словам адвоката Сквирского, незадолго до этого молодой человек оставил комментарий в Telegram-канале с треш-контентом 37-летнего Владимира Ш. В одном из видео мужчина в агрессивной форме отчитывал школьников в торговом центре за одежду, Сквирский вступился за несовершеннолетних. Сразу после избиения в том же канале появилось видео с рассказом об этом.

В результате избиения студент получил ушиб мягких тканей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что двое россиян избили и ограбили известного советского актера.