На Кубе разнесло отель с российскими туристами

Ураган высшей категории «Мелисса» обрушился на отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, в котором отдыхали российские туристы. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Shot.

Скорость ветра достигала 195 км/ч. Ураган повредил фасад здания, вырвал с корнем пальмы, занес мусором бассейн и пляж.

По данным канала, стоимость туров в отель достигает 200 тыс. рублей за 10 дней на двоих.

В ближайшие дни в Brisas Guardalavaca должны заехать новые туристы из России, отметили журналисты.

Ранее российские туристы сообщили, что благополучно перенесли «шторм века» на Ямайке — перед тем, как разнести Кубу, «Мелисса» пронеслась над островным государством.

По словам соотечественников, они тщательно подготовились к приходу стихии — защитили подручными средствами машины, дома, укрепили двери и ворота.