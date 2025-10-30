Подростки избили сверстника из-за девушки в Петербурге

В Санкт-Петербурге подрстка избили сверстники за приставания к чужой девушке. Об этом стало известно 78.ru.

Вечером 24 октября на несовершеннолетнего напал в сквере его знакомый. Находясь в компании своих друзей, он угрожал юноше расправой, заставил его встать на колени и попросить прощения за то, что он якобы приставал к чужой девушке.

«Сейчас в крови валяться будешь», — заявили нападавшие и запинали жертву ногами.

Избитый не стал сообщать матери о произошедшем. Однако женщина узнала об инциденте, случайно увидев видео, на котором унижают ее сына.

Тогда она написала заявление в полицию и отвела ребенка на медосмотр. В больнице у него диагностировали сотрясение головного мозга и смещение одного из позвонков. Женщина уверена, что сын не виновен в том, в чем его обвинил обидчик.