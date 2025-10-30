Жительницу Севастополя осудили на 13 лет за госизмену

Она передавала сведения о местах дислокации российских военных в городе, помогая атакам ВСУ, сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, женщина оставляла антироссийские надписи на скамейках и декоративных элементах в парке им. Анны Ахматовой, передаёт ТАСС. Установлено, что она сотрудничала с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram-канале.

Сведения об объектах Вооружённых сил России в Севастополе, перемещении боевых кораблей и авиации злоумышленница собирала и передавала с апреля по ноябрь 2023 года.