Жительницу Севастополя осудили на 13 лет за госизмену
Она передавала сведения о местах дислокации российских военных в городе, помогая атакам ВСУ, сообщили в прокуратуре региона.
Кроме того, женщина оставляла антироссийские надписи на скамейках и декоративных элементах в парке им. Анны Ахматовой, передаёт ТАСС. Установлено, что она сотрудничала с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram-канале.
Сведения об объектах Вооружённых сил России в Севастополе, перемещении боевых кораблей и авиации злоумышленница собирала и передавала с апреля по ноябрь 2023 года.