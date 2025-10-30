Самолет вылетел из Владивостока со свисающим элементом под крылом
Самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел из Владивостока со свисающим элементом под крылом, который забыли поставить на место после заправки воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Уточняется, что под правой плоскостью крыла Airbus A319 болталась цепочка с лючком горловины топливного бака. По данным авторов канала, водитель перронного автобуса наблюдал свисающий элемент еще до выталкивания лайнера в зону запуска двигателей. Он сообщил об этом, но его словам не придали должного значения, сочтя информацию недостоверной.
Тревогу забили лишь спустя 40 минут после взлета, когда просмотрели запись с камер видеонаблюдения. Крышка заправочного лючка действительно была не закрыта. Диспетчеры немедленно связались с экпипажем и сообщили о случившемся у них под крылом. Вскоре борт благополучно приземлился в Благовещенске. Самолет осмотрел инженерно-технический персонал, не выявив никаких повреждений. Отмечается, что отсутствие лючка напрямую не угрожает безопасности полета, однако существенно сказывается на расходе топлива, который может вырасти на 5-10%.
До этого летевший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет совершил незапланированную посадку в Оренбурге из-за непогоды. На рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Их разместили в отеле в Оренбурге, позже они благополучно вылетели в город следования.