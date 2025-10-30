Один из насильников ребенка в детском лагере пытается избежать наказания

В расследовании дела по факту изнасилования ребенка в лагере под Новосибирском появились новые нюансы. Один из несовершеннолетних обвиняемых может избежать ответственности. Его пытаются признать психически неполноценным. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с несовершеннолетними в детском оздоровительном лагере. По данным следствия, группа подростков неоднократно изнасиловала воспитанника при помощи бутылки.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, участники инцидента объяснили свои действия сложившейся в лагере "традицией", согласно которой подобные методы применялись к наиболее активным детям. В ходе проверки также выявлен аналогичный случай, произошедший годом ранее.

В настоящее время двое несовершеннолетних участников помещены в центр временного содержания. В отношении третьего подростка, у которого обнаружены психические нарушения, решается вопрос о назначении принудительного лечения. Уголовное дело возбуждено только в отношении тренера, работавшего с детьми.

По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, в действиях директора лагеря и старшего воспитателя состав преступления не усматривается. Судебное рассмотрение дела продолжается, на данный момент проведено семь процессуальных заседаний. Следствие изучает все обстоятельства произошедшего, включая возможную системность подобных нарушений в учреждении.