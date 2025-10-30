Подростки подожгли трансформаторный шкаф в Самарской области

Двое подростков подожгли трансформаторный шкаф около железнодорожной станции Стахановская в Самарской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

© Центральное МСУТ СК России

По словам представителей ведомства, с молодыми людьми через мессенджер связался злоумышленник, который пообещал заплатить им 20 тысяч рублей за теракт. Однако поджигателей удалось оперативно задержать, обещанных денег они не получили.

— Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, — передает официальный сайт управления СК.

В Москве сотрудники органов безопасности задержали местного жителя, которого подозревают в причастности к диверсиям, совершенным в Новосибирске.