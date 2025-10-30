Расстрел в центре Ростова: что известно к этому часу

30 октября Ростов-на-Дону всколыхнула кровавая трагедия — два человека погибли в результате стрельбы в офисе крупной энергетической компании в центре города. «Царьград» рассказал, что известно о происшествии.

Инцидент произошел утром в здании компании «Россети Юг». Там произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Информацию подтвердили в Следственном комитете — сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, погибшими оказались женщина и мужчина, которые развелись. По предварительной информации, между экс-супругами вспыхнула ссора — по версии СМИ, причиной стали бытовые разногласия. Предварительно, мужчина убил бывшую жену, а после свел счеты с жизнью.

Коллеги, которые услышали выстрелы, вызвали на место экстренные службы, однако спасти погибших не удалось. По предварительной информации, детей у пары не было.

В «Россети Юг» подтвердили факт происшествия, уточнив, что погибшие были сотрудниками компании, однако от дальнейших комментариев воздержались. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.