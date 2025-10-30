Мужчина расстрелял базу отдыха из пневматики

© Global look

Во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на среду произошла стрельба на территории базы отдыха в деревне Коккорево, сообщают в петербургской полиции.

В полицию обратилась сотрудница строящейся базы и сообщила о повреждении окон одного из корпусов. Женщина рассказала, что группа молодых людей стреляла из пневматики по окнам, после чего попыталась скрыться, но часть из них удалось задержать охранникам.

- Прибывшим на место происшествия нарядом полиции в окнах одноэтажного строящегося здания базы были обнаружены 6 отверстий, предположительно, от пуль пневматического оружия, - говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали по горячим следам 20-летнего жителя Петербурга, который устроил стрельбу из пневматического пистолета, купленного в интернете.

В МВД уточнили, что молодой человек сначала стрелял по бутылкам, а потом переключился на строящееся здание, выбросил пневматику и скрылся. В отношении нарушителя составили протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.