Обнаружено тело бизнесмена, чей Mercedes был брошен в лесу в крови

Тело бизнесмена, убитого в Заречном, обнаружено. Об этом сообщает издание E1, ссылаясь на жену убитого.

Ранее Mercedes пропавшего бизнесмена был обнаружен в лесу и весь в крови. Тогда во время опросов друг бизнесмена рассказал, что отдыхал вместе с тем в деревне, но, когда они ехали назад, то мужчина с кем-то разговаривал на повышенных тонах. Друг бизнесмена тогда сказал, что его вскоре забрала супруга, а мужчина продолжил путь дальше. С тех пор он на связь не выходил.

Теперь выяснилось, что убийца бизнесмена заключен под стражу. По данным журналистов, это оказался тот самый друг, который рассказывал версию про жену – он не прошел проверку на детекторе лжи.

Мужчины поругались на фоне денежных вопросов, и обвиняемый схватил топор и ударил бизнесмена по голове. Тело убитого было обнаружено в 30 километрах от самого места происшествия.