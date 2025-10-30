В Непале сошла снежная лавина. Она накрыла базовый лагерь туристов, который располагался на высоте примерно 4100 метров.

По информации агентства SWNS, лавина сошла с вершины горы Аннапурна. На видеозаписях видно, как снег стремительно спускается по склону и накрывает палатки. В результате происшествия видимость в районе лагеря ухудшилась. Несмотря на случившееся, туристы не запаниковали — на кадрах одна из женщин позирует перед камерой.

По данным SWNS, в результате инцидента никто не пострадал.