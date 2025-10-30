Следователи предъявили обвинение во взяточничестве экс-главе подразделения РЖД

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве предъявили бывшему начальнику одного из подразделений "РЖД" обвинение в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК.

© телеграм-канал "Столичный СК"

По версии следователей, в мае 2024 года фигурант при помощи посредника получил взятку в размере 3 миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Пресечь преступную деятельность удалось при помощи совместной работы столичного СК и сотрудников ФСБ РФ.

"В ходе допроса обвиняемый не признал вину. Сегодня (30 октября. – Прим. ред.) следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в пресс-службе.

Также в рамках расследования дела следователи провели обыски по местам жительства и работы экс-начальника. Предметы и документы, указывающие на причастность мужчины к взятке, изъяты.

Ранее уголовные дела возбудили против взяткодателя и посредника. В зависимости от роли каждому предъявили обвинения о даче взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно. Обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде задержали бывшего вице-мэра Илью Штокмана. По версии следствия, он, занимая должность замглавы администрации города, получил в качестве взятки 55 миллионов рублей. За это он должен был помогать руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, а также обеспечивать покровительство и лояльный контроль за исполнением работ.