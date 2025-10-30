Появилась неожиданная деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых

Появилась еще одна версия пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. По данным RT, эта версия связана с отчетом по расходованию грантов государства.

Стало известно, что глава семьи Усольцевых должен был отчитаться по грантам 14 октября. Мужчина владеет фирмой по производству краски. На счетах компании и самого мужчины, уточняют журналисты, остались большие суммы денег.

Напомним, что семья таинственно исчезла 26 сентября во время прогулки, и криминальный характер их исчезновения не рассматривается на данный момент, но и не исключается.

Руководитель одного из поисковых отрядов Светлана Торгашина рассказала, что после одного из эфиров ей стали звонить якобы очевидцы, даже экстрасенсы – все сообщали, что видели Усольцевых после пропажи. Кто-то уточнял, что семью видели за границей, другие видели Ирину и Сергея в Новосибирске, но почему-то без ребенка. К таким заявлениям волонтеры относятся скептически, так как фотографии членов семьи внесены в базу распознавания лиц.