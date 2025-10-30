Российского альпиниста чуть не посадили в тюрьму в Индии

Известного российского альпиниста Александра Абрамова вместе со его супругой Людмилой задержали в аэропорту Дели из-за навигатора, который нашли у мужчины в багаже, передает Mash.

© Соцсети

Власти Индии строго запретили провозить GPS-устройства и все спутниковые телефоны, чтобы местные и приезжие не обходили локальную сеть. В случае нарушения запрета предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Абрамов вместе с супругой в честь 24-летия совместной жизни планировали взобраться на шеститысячник UT Kangri и устроить там романтический день. Судья на первый раз простил российскую пару и отпустил их.

28 сентября 2025 года спасатели помогли троим альпинистам спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, врачи не зафиксировали у них травм.

Незадолго до этого в соцсетях стала распространяться информация о травмировании мужчины в составе группы альпинистов. Сообщалось, что спортсмены оказались заблокированы на высоте свыше 5 тыс. метров.