Мужчина ударил ножом прохожего в Москве

Гость столицы напал с ножом на мужчину на Шарикоподшипниковской улице. Потерпевший получил удар в живот, его здоровью нанесен тяжкий вред. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В ходе произошедшего конфликта на Шарикоподшипниковской улице фигурант нанес своему оппоненту удар ножом в область живота, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевший убежал с места происшествия. Он спустился в переход одной из станций московского метро, где его увидели сотрудники полиции. Правоохранители вызвали мужчине скорую помощь. Подозреваемого удалось оперативно задержать. В его отношении возбудили уголовное дело и предъявили ему обвинение. На время следствия фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее другой мужчина поссорился с прохожими около стены Цоя на улице Арбат и напал на них с ножом. Злоумышленник причинил серьезные ранения одному из них. Потерпевших госпитализировали. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.