«Вывернуло двери»: в Москве взорвался автомобиль

В Москве взорвался автомобиль такси, пока водитель гулял в парке. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Ночью жители домов у парка «Дубки» услышали громкий хлопок и почувствовали ударную волну. Причиной стал взрыв автомобиля на улице Немчинова», — говорится в публикации.

По словам очевидца, водитель такси решил почистить кондиционер в автомобиле. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк. В этот момент транспортное средство взорвалось.

Автомобиль взорвался в центре Москвы

На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил повреждения: взрывной волной вывернуло двери, разбилось лобовое стекло, а крыша транспорта оторвалась и упала на заднее стекло соседнего автомобиля. В результате произошедшего никто травмы не получил.

До этого в Москве автомобиль вспыхнул на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как машина горит во дворе, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта.