Большую часть ЛНР запитали электричеством после аварии

Энергетики запитали электричеством большую часть Луганской Народной Республики после масштабной аварии на энергосетях, произошедшей днем. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

Скачок напряжения в электросети произошел около 12:54 мск, после чего большинство муниципалитетов ЛНР остались без электричества. В регионе наблюдались перебои в работе мобильной связи, водоснабжения и отопления. Позже глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что авария на энергосетях стала причиной масштабного отключения электричества в республике, специалисты устанавливают причину случившегося и подключают территорию региона к резервным линиям. К 14:00 мск подачу электричества в регионе начали восстанавливать.

"Большая часть уже запитана после масштабной аварии на электросетях, специалисты продолжают работы по полному восстановлению электроснабжения. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР ведет мониторинг состояния электрических сетей. Причины аварии устанавливаются", - сказано в сообщении.

При этом в Telegram-канале Минстроя ЛНР сообщили, что авария в энергосистеме стала причиной прекращения работы котельных и водопроводных насосных станций, поскольку "функционирование этих объектов невозможно без стабильного электропитания".