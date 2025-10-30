В Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

В Ростове-на-Дону мужчина застрелил бывшую супругу в офисе на улице Большая Садовая, после чего покончил с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

«В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свёл счёты с жизнью», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, между ними произошёл конфликт.

На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».