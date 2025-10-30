Первокурсника СПбГУ нашли мертвым с банкой натрия

В Петергофе нашли мёртвым первокурсника СПбГУ, которого искали две недели. Рядом с телом волонтёры обнаружили банку порошка натрия и ложку, сообщает Mash.

© Московский Комсомолец

Ярослав переехал из Улан-Удэ и поступил на факультет математики и компьютерных наук. Он жил в общежитии вуза. 13 октября молодой человек внезапно исчез. По словам матери, в тот день сын отвечал ей странно и грубо, затем перестал выходить на связь и посещать занятия. Женщина срочно приехала в Петербург, чтобы выяснить обстоятельства.

Поиски организовали волонтёры. В общаге Ярослава последний раз видели 13-го числа. Стало известно, что незадолго до пропажи он получил на маркетплейсе доставку — технический натрий азотокислый. Мать утверждает, что сын никогда не увлекался химией.

Следователи СК подключились к расследованию, однако тело нашли именно волонтёры. Те, кто участвовал в поисках, сейчас поддерживают маму студента.