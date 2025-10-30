«Никто не знал, что происходит»: 10 лет катастрофе А321 над Синаем

Александр Котлеткин
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Люди у табло прилета в аэропорту "Пулково", где должен был приземлиться потерпевший катастрофу лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения в 100 км от Эль-Ариша на севере Синайского полуострова, 2015 год
© РИА Новости
Военнослужащие собирают личные вещи пассажиров самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год
© РИА Новости
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год
© РИА Новости
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Кислородная маска на месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости

Психолог МЧС помогает родственникам пассажиров рейса 9268 в аэропорту "Пулково", где должен был приземлиться потерпевший катастрофу лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год
© РИА Новости
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Личные вещи пассажиров на месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", 2015 год
© РИА Новости

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год
© РИА Новости
Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год
© РИА Новости
Цветы и лампады со свечами у стелы "Ленинград" в Александровском саду в память о погибших в результате крушения самолета А321 над Синайским полуостровом, 2015 год
© РИА Новости
Участники памятных мероприятий по случаю годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синаем в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, 2016 год
© РИА Новости
Памятная акция "Живой самолет" в Санкт-Петербурге, 2018 год
© РИА Новости

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом произошла одна из самых крупных авиакатастроф XXI века. В тот день российский авиалайнер Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 23 минуты после взлета с экипажем была потеряна радиосвязь, а сам лайнер исчез с радаров.

Когда появились первые новости о крушении лайнера, в аэропорту «Пулково» уже собрались люди. Родители, мужья и друзья готовились ко встрече с близкими, которые возвращались из отпуска. Ориентировочное время прибытия рейса постоянно сдвигалось, атмосфера в зале ожидания накалялась.

«Никто не знал, что происходит. И на мой взгляд, это самое страшное, когда большая толпа людей не знает, что происходит. От этого появилась какая-то паника и тревога. В наушнике мне ведущая говорит, что появилась информация о том, что никто не вернется. Единственная мысль была, что никто не должен узнать это от меня», — вспоминала журналистка портала 78.ru Кристина Слесарь, которая одной из первых приехала в аэропорт после сообщения об исчезновении борта.

Первоначально выдвигалось несколько версий крушения A321. Представители компании «Когалымавиа» исключали человеческий и технический факторы как причины катастрофы ввиду опыта пилотов, а также исправности борта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха подтвердили, что перед вылетом Airbus A321 прошел все технические проверки, рассказывает «Газета.Ru».

16 ноября глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что причиной катастрофы лайнера стал теракт. Взрывное устройство было заложено в отсек негабаритного багажа и замаскировано нагромождением детских колясок и других вещей сообщником террористов — сотрудником сервисной службы аэропорта Шарм-эш-Шейха.

После того как следователи установили причины трагедии, власти приняли решение приостановить полеты между Россией и Египтом «до налаживания должного уровня безопасности авиационного сообщения».

28 октября 2017 года на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге был открыт памятник жертвам катастрофы.