«Никто не знал, что происходит»: 10 лет катастрофе А321 над Синаем

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом произошла одна из самых крупных авиакатастроф XXI века. В тот день российский авиалайнер Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 23 минуты после взлета с экипажем была потеряна радиосвязь, а сам лайнер исчез с радаров.

Когда появились первые новости о крушении лайнера, в аэропорту «Пулково» уже собрались люди. Родители, мужья и друзья готовились ко встрече с близкими, которые возвращались из отпуска. Ориентировочное время прибытия рейса постоянно сдвигалось, атмосфера в зале ожидания накалялась.

«Никто не знал, что происходит. И на мой взгляд, это самое страшное, когда большая толпа людей не знает, что происходит. От этого появилась какая-то паника и тревога. В наушнике мне ведущая говорит, что появилась информация о том, что никто не вернется. Единственная мысль была, что никто не должен узнать это от меня», — вспоминала журналистка портала 78.ru Кристина Слесарь, которая одной из первых приехала в аэропорт после сообщения об исчезновении борта.

Первоначально выдвигалось несколько версий крушения A321. Представители компании «Когалымавиа» исключали человеческий и технический факторы как причины катастрофы ввиду опыта пилотов, а также исправности борта. В аэропорту Шарм-эль-Шейха подтвердили, что перед вылетом Airbus A321 прошел все технические проверки, рассказывает «Газета.Ru».

16 ноября глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что причиной катастрофы лайнера стал теракт. Взрывное устройство было заложено в отсек негабаритного багажа и замаскировано нагромождением детских колясок и других вещей сообщником террористов — сотрудником сервисной службы аэропорта Шарм-эш-Шейха.

После того как следователи установили причины трагедии, власти приняли решение приостановить полеты между Россией и Египтом «до налаживания должного уровня безопасности авиационного сообщения».

28 октября 2017 года на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге был открыт памятник жертвам катастрофы.