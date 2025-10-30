В Петербурге мертвец выпал из мусоровоза

В Санкт-Петербурге из мусоровоза выпало тело мертвого мужчины при выгрузке отходов.

© СК РФ

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

«29 октября после разгрузки мусоровоза на территории полигона по хранению отходов, расположенного на Волхонском шоссе, обнаружено тело мужчины. В ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в публикации.

Выяснилось, что мужчина был уроженцем Вологодской области, у которого не было жилья в Петербурге.

До этого в Уфе сотрудники МЧС деблокировали мужчину, который застрял между мусоровозом и грузовиком.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как спасатели распиливают циркулярной пилой ЗИЛ, чтобы освободить мужчину. По информации канала, в момент деблокации уфимец благодарил МЧСников.