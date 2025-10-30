Неизвестные подожгли приют ночью для бездомных в Петербурге

В Санкт-Петербурге подожгли приют для бездомных от проекта «Ночлежка». Информация об этом появилась на сайте организации.

Пожар в ночном приюте на проспекте Девятого Января произошел около шести часов утра 29 октября. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, которую уже изучили правоохранители, на месте в момент преступления находились трое мужчин. Один из них закурил на крыльце, а второй поджег пакет с вещами, оставленный на пандусе, после чего все трое убежали.

В помещении ночевали 34 бездомных человека, обошлось без пострадавших благодаря реакции дежурного. Он почувствовал запах дыма, услышал противопожарную сигнализацию и вывел постояльцев на улицу. Вместе они потушили горящие вещи, не обращаясь за помощью к пожарным. В результате поджога незначительно пострадало здание, сейчас ему требуется ремонт.