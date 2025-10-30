Жителя Томской области осудили за госизмену

Житель Томской области Михаил Айд приговорен к лишению свободы на 14 лет за призывы вступать в "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Действия мужчины квалифицировали как государственную измену, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил Айду наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, на срок два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Айд в ходе переписок в мессенджерах призывал собеседников к участию в деятельности террористической организации, высказывал ей поддержку и призывал вступить в ее ряды. Также в соцсети X он публиковал призывы к вступлению на курсы обучения этой организации, где указывал каналы связи для зачисления. Приговор еще не вступил в законную силу.