Российский школьник изнасиловал двух девочек в сауне

В Санкт-Петербурге восьмиклассник изнасиловал двух девочек в сауне. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратилась 13-летняя потерпевшая. Она рассказала, что 10 октября 15-летний знакомый надругался над ней в сауне на улице Бабушкина в Невском районе. В тот же день в полицию пришел мужчина и заявил, что 28 октября тот же самый подросток изнасиловал его 16-летнюю дочь.

Школьника задержали. Теперь разыскивают его приятеля, который тоже принимал активное участие в преступлении.

Ранее две девочки-подростка стали жертвами группового изнасилования на северо-востоке Москвы.