Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Пропажа Усольцевых в тайге в Красноярском крае связали с отчетом по расходованию государственных грантов. Новая версия исчезновения семьи появилась в материале RT.

© Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

По данным издания, глава семейства — Сергей Усольцев — владел фирмой по производству краски. 14 октября мужчина якобы должен был отчитаться по расходованию государственных грантов, но внезапно пропал.

Как сообщил источник канала, на счетах бизнесмена и его компании при этом остались крупные суммы денег.

Супруги с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезли.

Ранее следователи назвали основную версию исчезновения Усольцевых — несчастный случай. По информации правоохранителей, в лесу не было найдено никаких вещей, в доме семьи не обнаружили подозрительных предметов или записей.