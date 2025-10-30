В Москве задержали фигурантов дела о хищениях при ремонте метро

В столице прошли задержания сотрудников подрядных организаций, их задержали по делу о масштабных хищениях во время ремонта объектов метрополитена, сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о хищении средств, выделенных на ремонт и строительство в Московском метрополитене с 2021 по 2024 годы, указал собеседник ТАСС.

Дело связано с дачей взятки сотруднику проектно-сметного управления ГУП «Московский метрополитен» за утверждение расценок на ремонтные работы с незаконным применением повышающего коэффициента. По данным следствия, это позволило вдвое увеличить стоимость работ.

Основанием для проверки стало заявление одного из московских чиновников в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело, начались следственные действия и задержания.

В апреле в Челябинской области задержали троих сотрудников регионального минтранса и эк-директора дорожного подрядчика по делу о присвоении. В деле также фигурирует региональный министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев.

Также в Челябинске задержали главу правового управления регионального минтранса Анну Курьянову и главу ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову.