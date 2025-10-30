Контрабанду крупной суммы в валюте пресекли сотрудники таможни в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщили «МК» в пресс-службе ФТС, мужчина следовал из Стамбула транзитом в Казань. При сканировании багажа в одном из чемоданов были обнаружены деньги, после чего мужчину сняли с рейса. В зоне таможенного контроля пассажир попытался бежать, но был задержан. У него изъяли валюту разных стран - турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары на общую сумму 110634 доллара. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение таможенных правил.