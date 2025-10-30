Женщина откусила ухо голому мужчине во время драки в Подмосковье

Женщина откусила голому мужчине ухо во время драки в Московской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел на улице в Лобне. Как рассказали очевидцы, женщина напала на голого мужчину и стала избивать его, в том числе нанесла сильные удары по голове. В процессе потасовки она откусила ему ухо.

Местные жители вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали женщину. Пострадавший после обильной кровопотери был доставлен в больницу.

Спустя время в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью рассказали телеканалу, что и мужчина, и женщина были доставлены "в специализированные учреждения". Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

Ранее женщине откусили палец в кафе в Электростали. По данным подмосковной полиции, в заведении поругались двое мужчин. Их конфликт перерос в потасовку. Женщина пыталась разнять дерущихся, однако один из них откусил ей фалангу мизинца.

В результате пострадавшей пришлось обратиться за медпомощью.

Правоохранители задержали мужчину, причинившего вред женщине. В отношении него был составлен административный протокол. По итогу суд арестовал его на пять суток.