Четыре человека стали жертвами тигров за восемь дней

В Индии игры смертельно ранили четырех человек за восемь дней в одном районе. Об этом сообщает Times of India.

Серия нападений произошла в районе Чандрапур, штат Махараштра. Последней жертвой стал 60-летний бывший староста деревни Шивра Никанта Бхуре — его частично съеденные останки обнаружили в дренажном канале в воскресенье вечером, 26 октября. В тот же день нашли то, что осталось от рабочего Алки Пендора. 25 октября тигр напал на фермера Васудева Вете на его поле. Еще одного фермера зверь растерзал 19 октября.

После обнаружения Бхуре возмущенные жители перекрыли автомагистраль Ахери-Чандрапур на девять часов, требуя от властей немедленного отлова хищников и выплаты компенсаций семьям погибших. Лесной департамент активизировал патрулирование, установил восемь фотоловушек и систему видеонаблюдения, а также направил специальную группу для поимки опасных животных. По официальной статистике, с начала года в округе зафиксировано 37 смертей от нападений диких животных, из которых 33 случая связаны именно с тиграми.

Ранее сообщалось, что в Индии ищут тигра-людоеда, который растерзал пожилого мужчину около национального парка Валмики в штате Бихар. Селяне создали дружины, вооруженные палками, которые патрулируют территории вокруг населенных пунктов по ночам.