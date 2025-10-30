Свыше 130 человек погибли при полицейской операции в Рио-де-Жанейро

Крупномасштабная операция силовиков против преступных группировок в бедном районе Рио-де-Жанейро завершилась гибелью более 130 человек, пишут американские СМИ.

© Global look

В результате масштабных рейдов против наркобанд погибло не менее 132 человек, включая четверых полицейских, пишет New York Times.

Тела погибших выложили в ряд на площади, некоторые из них раздели для опознания, другие покрыли простынями, чтобы оградить их от посторонних взглядов. Сообщается, что местные жители и волонтеры в течение ночи извлекали трупы из лесистой зоны, по оценкам очевидцев, их число достигло 50-60 только за одну ночь.

По словам представителя местной общины Рене Силвы, «матери, жены, дети плакали», пока происходил поиск погибших. Операция стартовала около 3.30 по местному времени. Жители услышали усиливающийся лай собак, а затем произошел перебой с интернетом и электричеством. Уже ближе к рассвету район охватили ожесточенные перестрелки.

В ходе операции были привлечены около 2,5 тыс. полицейских и десятки бронированных машин. Над районом кружили два вертолета. По данным полиции, бандиты применяли беспилотники для сбрасывания взрывчатки и поджигали автомобили, чтобы устроить баррикады против силовиков.

Полиция отчиталась об уничтожении примерно 60 преступников и успешных задержаниях: были арестованы 113 человек, изъято 118 единиц оружия и тонна наркотиков. Личности многих погибших до сих пор не установлены, пока неясно, все ли жертвы принадлежали к бандформированиям. Главная цель рейда – арест ключевого лидера группировки – так и не была достигнута.

Ранее сообщалось, что при вооруженном столкновении между полицией и бандой в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 64 человека, в том числе четыре сотрудника полиции. Через некоторое время число погибших достигло 128 человек.