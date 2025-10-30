Выяснилось реальное количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Верховном суде Дагестана идет заочное слушание дел против трех человек, которых обвиняют в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы 29-30 октября 2023 года.

Это экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в РФ), Абакар Абакаров, которого считают админом телеграм-канала «Утро Дагестан», и Исраил Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский и ранее объявленный в международный розыск за террористическую деятельность.

На последнем заседании прокурор огласил показания примерно десяти свидетелей. Один из них, начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, рассказал, что 29 октября 2023 года около 21:30 по Москве он с 80 подчиненными приехал в аэропорт. Сотрудников он отправил в терминал B для оцепления, чтобы толпа не вышла на взлетную полосу. Сам Алхулаев с главой махачкалинского МВД и другими силовиками следил за порядком на полосе.

По его словам, при прибытии они увидели группу протестующих, которая металась туда-сюда. Тогда участников насчитывали около тысячи, возможно, больше. Позже их стало примерно 1400. На тот момент в аэропорту уже работали 700-800 полицейских, а потом их число выросло до 1200.