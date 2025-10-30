Странную записку и появление Усольцева в Сети объяснили следователи

В социальных сетях продолжают обсуждать исчезновение семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края. В частности, люди обратили внимание на якобы обнаруженную в блокноте Ирины Усольцевой запись: "Чтобы уйти, надо вернуться…".

Кроме того, вызывает вопросы всплывшая информация об аккаунте Сергея Усольцева, в котором он был онлайн спустя шесть дней после исчезновения, еще 3 октября. Отсюда предположения: либо глава семьи мог выжить и выйти на связь, либо это сбой.

Как объяснила официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме семьи обнаружено не было.

Что касается активности в Сети, то, вероятно, это связано с тем, что устройство (компьютер или что-то еще), с которого Усольцев выходил в соцсети до исчезновения, потом включали. Поэтому "он и был в сети". Арбузова опровергла предположения, что это мог быть сам Сергей.

Как уточнили aif.ru в пресс-службе, у Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним в лесу, второй - рабочий.

"По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки", - добавили там.

В ведомстве подчеркнули, что никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи пока нет.

Напомним, Усольцевы пропали в тайге под Красноярском 28 сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочка Арина отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе, и с тех пор никто их не видел.