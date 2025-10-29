Полицейская мегаоперация в Рио стала самой кровавой в истории Бразилии

В результате спецоперации против банды "Красная команда" погибли 117 предполагаемых преступников и четверо полицейских, указали власти штата Рио-де-Жанейро. Таким образом, этот полицейский рейд стал самым кровавым в истории Бразилии.

© Российская Газета

Прежде самым масштабным по числу жертв считалось подавление бунта в тюрьме Карандиру 2 октября 1992 года, в результате которой, по официальным данным, погибли 111 заключенных.

Это событие получило название "Бойня Карандиру". Полковник полиции Убиратан Гимараес, командующий подавлением тюремного бунта, в 2001 году был приговорен к 632 годам тюрьмы, а уже в 2006 году все обвинения с него сняли из-за ошибки, содержащейся в приговоре. В сентябре того же года Гимараеса убили. Тогда суд не нашел связи убийства с бойней, которой руководил полковник

Масштаб нынешней трагедии в Бразилии, похоже, только начинают осознавать.

Президент страны Лула да Силва уже провел экстренную встречу правительства. После нее министр юстиции и общественной безопасности Рикардо Левандовски вышел к прессе. Он рассказал, что глава государства был ошеломлен произошедшим. При этом сам президент после новостей о случившемся пока никаких заявлений не делал. Однако, с большой долей вероятности он выступит с внеплановым обращением к нации - реакция на такую трагедию должна соответствовать масштабу произошедшего.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро, напомним, начала масштабную операцию в фавелах Комплекс Алемао и Пенья против преступной группировки "Красная команда". В ней приняли участие около 2,5 тысячи сотрудников, включая отряды спецназа. К ней готовились около двух месяцев, а предшествующие ей следственные действия велись более года.

Численность "Красной команды" куда более чем внушительная - она оценивается примерно в 30 тысяч человек, более трети из которых живет в Рио-де-Жанейро. Группировка занимается широким спектром преступного бизнеса: от контрабанды сигарет до торговли наркотиками и оружием. Оборот исчисляется миллионами долларов.

Имея обширные связи и широкую сеть информаторов, банда, по всей видимости, была предупреждена о рейде - зашедших в фавелы полицейских встречали на горящих баррикадах вооруженные до зубов головорезы. Сдаваться без боя они определенно не планировали. В ходе столкновений интенсивность стрельбы, как подсчитали местные СМИ, достигала порядка 200 выстрелов в минуту.

Об уровне подготовки и амуниции преступников говорит и тот факт, что они использовали беспилотники для сброса на полицейских взрывных устройств. Как удалось выяснить местному телеканалу Globo, обучал членов "Красной команды" обращению с дронами действующий бразильский военный, арестованный год назад.

Кстати, название фавелы Пенья (Penha), где во вторник проводилась мегаоперация, переводится с португальского как утес. Но оно созвучно с другим португальским словом - pena, которое может переводиться на русский язык как наказание, кара, казнь, или сожаление.