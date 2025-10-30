В некоторых районах Киева пропали свет и тепло

Часть Киева осталась без света и тепла из-за перебоев в электросети, сообщили украинские СМИ.

Аварийные отключения света и тепла произошли в отдельных районах Киева из-за резких перепадов напряжения. Сообщалось, что проблему планировали решить после 23.00 мск, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с 10 октября происходят массовые многочасовые отключения света. На днях в Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света.