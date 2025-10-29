Суд вернулся к делу священника Даниила Сысоева, застреленного в храме

Нагатинский районный суд в среду признал Иустину Югас, старшую дочь иерея Даниила Сысоева, потерпевшей по делу об убийстве отца. Это произошло через 16 лет после убийства священнослужителя в храме на юге Москвы. Девушка надеется таким образом добиться повторного рассмотрения обстоятельств его смерти.

Напомним, что иерей Даниил Сысоев был застрелен в храме апостола Фомы в ноябре 2009 года гражданином Киргизии Бексултаном Карыбековым. Священник был известным миссионером и автором множества богословских трудов, в которых он не раз негативно отзывался о мусульманах. Ислам отец Даниил называл "лжепророчеством", а про его последователей говорил, что они "после смерти пойдут в ад". Из-за таких радикальных взглядов настоятелю храма Святого апостола Фомы угрожали расправой. Следствие считает мотивом убийства религиозную вражду. Уголовное дело было приостановлено в связи со смертью обвиняемого: Карыбеков был застрелен при задержании полицейскими в Махачкале через месяц после трагедии.

Иустина Югас рассказала "МК" перед о том, что официальная версия убийства отца её совсем не устраивает.

— Следователи не доработали: не устраивали обыск в квартире моего отца и в его машине, не рассмотрели другие версии. Они решили, что это убийство на религиозной почве, в то время, как Карыбеков является только киллером, но не заказчиком. А мой отчим Сергей Станиловский вместе с моей матерью получил все имущество моего отца после его кончины.

Стоит отметить, что отчим Иустины Сергей Станиловский обвиняется в совершении развратных действий в отношении трёх дочерей отца Даниила — Иустины, Дорофеи и Ангелины. По некоторым данным, он скрывается от следствия в США.

По словам Иустины, в октябре 2024 года она подавала ходатайство о том, чтобы её признали потерпевшей по делу об убийстве отца. Старшая дочь отца Даниила утверждает, что следователь обманул её: сказав, что её уже признали потерпевшей, но на самом деле это было не так. О назначенном заседании Иустина узнала случайно.

Сегодня судья признал Иустину потерпевшей, так как она является дочерью убитого и имеет на это полное право. Аналогичное ходатайство, поступившее от средней сестры Дорофеи, будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний. Ещё одно ходатайство, с которым выступил защитник девушки — о возвращении дела об убийстве Сысоева прокурору в связи с необходимостью проведения всех следственных действий, суд отклонил.

Иустина, вышедшая из зала суда, казалась воодушевленной своей маленькой победой.— 16 лет назад уголовное дело по убийству отца Даниила было приостановлена, но его решили спешно закрыть. Сегодня судья признал меня потерпевшей, а также я теперь смогу ознакомиться с материалами и понять, как велось расследование. Так что есть какой-то прогресс.