Отец пропавшего в Подмосковье зацепера подтвердил смерть сына

Отец подпостка-зацепера, пропавшего в Московской области, подтвердил смерть сына.

Об этом мужчина сообщил в беседе с сайтом «Москва 24».

16 октября следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением подростка в Лобне.

В СК заявили, что мальчик мог уехать на встречу с зацеперами.

Также сообщалось, что вдоль железнодорожных путей были обнаружены кроссовки, куртка и телефон подростка.

О гибели мальчика также сообщили в фонде «Поиск пропавших детей».