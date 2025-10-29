Отец пропавшего в Подмосковье зацепера подтвердил смерть сына
Отец подпостка-зацепера, пропавшего в Московской области, подтвердил смерть сына.
Об этом мужчина сообщил в беседе с сайтом «Москва 24».
16 октября следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением подростка в Лобне.
В СК заявили, что мальчик мог уехать на встречу с зацеперами.
Также сообщалось, что вдоль железнодорожных путей были обнаружены кроссовки, куртка и телефон подростка.
О гибели мальчика также сообщили в фонде «Поиск пропавших детей».