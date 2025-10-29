В Перми задержали бывшего депутата по делу о призывах к терроризму

В Перми сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журналистов, экс-депутат обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или его пропаганде, совершенных с помощью интернета.

Известно, что ранее Окунев несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в социальных сетях. Ожидается, что 30 октября Ленинский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

21 октября жителя Воркуты приговорили к 15 годам строгого режима за призывы к сыну-военнослужащему перейти на сторону Вооруженных сил Украины. По информации ФСБ, фигурант распространял в Telegram материалы, поддерживающие действия украинских вооруженных формирований, включая организации, признанные в России террористическими и запрещенными, и призывал к насилию против российских военных.