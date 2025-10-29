Дело актрисы Тарасовой направили в суд

Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд на рассмотрение. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, дело Тарасовой будет рассматривать Домодедовский суд. Дата начала процесса пока неизвестна.

«Уголовное дело в отношении Тарасовой направлено в суд», — сказал источник РИА Новости.

Напомним, что актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Ей запретили покидать место жительства ночью и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.