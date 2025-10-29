Педофил надругался над двумя детьми в российском регионе

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя поселка Мохсоголлох Хангаласского улуса.

Мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, не достигших 14-летнего возраста, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда обвиняемый находился в гостях у знакомых.

Воспользовавшись отсутствием взрослых и малолетним возрастом детей он совершил противоправные действия. Как уточняет источник, в момент происшествия девочки пяти и восьми лет играли с мужчиной в прятки в темном помещении.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление одного из законных представителей потерпевших. Подозреваемый был задержан, и по ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным комитетом проведен комплекс необходимых действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.