Серебряков признал вину в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

"Была возможность довести до конца" Холл Второго западного окружного военного суда заполонили журналисты с камерами. — Мужчина, вы куда? — спрашивает пристав, когда к сбившейся в кучу толпе присоединился еще один человек. — На какой процесс? — Ну на этот, ближайший. — К кому? — Ну на 14:00 который. На этой и следующей неделе столичному суду предстоит рассмотреть сразу несколько дел о терактах, в ряде которых — несколько фигурантов. Чтобы не запутаться в террористах, многие разделяют заседания не по именам участников, а по датам слушания. Сегодня ~началось рассмотрение дела в отношении 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова.~ Ранее мужчина работал аналитиком данных банка "ТВС Узбекистан". ~По версии следствия, россиянин планировал взорвать автомобиль следователя СКР (но не смог) и установил взрывное устройство в машине российского офицера. ~ Как выяснили следователи, Серебрякова вовлекли в преступную группу через переписку в онлайн-игре. Там с ним познакомились "неустановленные лица", в том числе "Илья", которые были не согласны с проведением спецоперации на Украине и решили создать ОПГ для совершения терактов в России (дело в их отношении выделено в отдельное производство). Сначала злоумышленники планировали убить сотрудника СК России, который расследовал уголовные дела против украинских властей. Выполнить задуманное они поручили Евгению, который, как зачитал прокурор, тоже "испытывал отрицательное отношение к СВО". За эту работу Серебрякову обещали организовать переезд в Украину и награду "от 10 до 20 тысяч долларов". — Мотивом Серебрякова стало как обогащение, так и ненависть к России, — объяснил прокурор. Чтобы получить детальные инструкции Евгений летал в Стамбул, где, как уверяют в СК, встречался с куратором "Ильей" и получил $1,4 тыс. (на тот момент около 129 тысяч рублей) "на затраты, связанные с подготовкой теракта". Вернувшись в Россию, он должен был выследить следователя, организовать наблюдение за его автомобилем, забрать в тайнике взрывчатку и компоненты для СВУ (за их покупку отвечали другие неустановленные лица), и подложить бомбу под машину. ~Все, что удалось злоумышленнику — забрать из тайника взрывчатку и снять конспиративную квартиру. ~Ни вычислить нужный автомобиль, ни установить распорядок дня предполагаемой жертвы Серебряков не смог. Как уточнил прокурор, по независящим от него обстоятельствам. Это — один из немногих пунктов обвинения, с которыми Серебряков не согласился. — Я не согласен, что обстоятельства совсем не зависели от нас. ~Была возможность довести все до конца, приложить больше усилий, но мы решили переключить внимание на другую цель~, — ответил он на вопрос судьи. "Я пошел по идейным соображениям" ~Второй эпизод, который инкриминируют Серебрякову — подрыв внедорожника Toyota сотрудника Генштаба Вооруженных сил России. ~На оглашение всей фабулы обвинение ушло около 40 минут, 20 из которых были посвящены тому, как Евгений переносил взрывчатку из одного места в другое. — Для конспирации Серебряков забрал содержимое из тайника в Ольховке и разместил в двух других тайниках — один на неустановленном участке в Битцевском лесу в упаковке из-под молока с пометкой Z, другой — в Битцевском лесу в упаковке из-под сока с пометкой Z, — зачитал прокурор. ~Собирать СВУ куратор научил Евгения через видеоконференцсвязь~ в "кроссплатформенной системе обмена мгновенными сообщениями". ~24 июля 2024 года в 2 часа 28 минут он разместил СВУ под днищем авто в месте расположения педального узла.~ "При этом Серебряков понимал, что рядом находятся и другие автомобили", — уточнил прокурор. Взрывное устройство приводилось в действие дистанционно. Для визуального контроля Евгений установил камеру на деревянной беседке во дворе дома. На этом его роль завершилась, и он в тот же день улетел в турецкий Бодрум. ~Бомбу в действие привел куратор "Илья". ~В результате взрыва и офицер, и его супруга получили многочисленные травмы, от перечисления которых судья попросил прокурора воздержаться. — Фигурант мог прекратить участие в совершении теракта, но свои взгляды и убеждения не пересмотрел, сообщение в органы власти не подал, — резюмировал гособвинитель. ~Серебряков признал вину и в приготовлении к теракту, и в его совершении, и в приобретении взрывчатых веществ. ~ — Почему вы пошли на это? — спросил судья. — Я пошел на это по идейным соображениям, на информации про 10-20 тысяч долларов очень сильно настаивали сотрудники безопасности в аэропорту, а в реальности я просто хотел быстрее остановить войну, — заявил Серебряков. ~После оглашения обвинения и уточнения подсудимого прокурор подал ходатайство о закрытии заседания от прессы~, так как потерпевшие, которые должны будут выступить на суде, "опасаются за свою жизнь и здоровье и не хотят раскрытия своих данных". Решение поддержал и обвиняемый, и его адвокат. Следующее заседание по делу состоится 31 октября уже в закрытом режиме.