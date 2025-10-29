Террористы устроили расправу в роддоме, убиты почти 500 человек

В Судане террористы из «Сил быстрой поддержки» (RSF) захватили роддом и убили всех врачей и пациентов, всего больше 460 человек. Об этом пишет Bild.

Всего в 2025 году суданские террористы произвели 49 нападений на медицинские учреждения, в результате чего погибли 966 человек.

Инциден произошел в «Саудовском родильном доме» в Аль-Фашире, столице штата Северный Дарфур, который силы RSF захватили спустя полтора года боев с правительственными силами 25-26 октября. По данным Суданской медицинской сети, после захвата города RSF убили не менее 1500 безоружных гражданских лиц в Аль-Фашире, в том числе при попытке бегства. Проверить эту информацию пока невозможно.

По данным ВОЗ, за полтора года войны в Судане произошло 185 нападений на медицинские учреждения, в результате которых погибли 1204 человека и получили ранения еще 416.

