В частном доме на Кубани прогремел взрыв
В станице Северской Краснодарского края в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал один человек, проинформировали в оперштабе региона.
В сообщении говорится: 29 октября в результате взрыва газовоздушной смеси частично разрушился частный жилой дом. Пострадал один человек - он доставлен в центральную райбольницу.
К работам по ликвидации ЧП привлекали 24 человека и 10 единиц спецтехники.
Прокуратура Краснодарского края уточнила, что пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии.
Причиной произошедшего, по предварительным данным, явилась неисправность газового оборудования. Организована процессуальная проверка.