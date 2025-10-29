В частном доме на Кубани прогремел взрыв

В станице Северской Краснодарского края в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал один человек, проинформировали в оперштабе региона.

В сообщении говорится: 29 октября в результате взрыва газовоздушной смеси частично разрушился частный жилой дом. Пострадал один человек - он доставлен в центральную райбольницу.

К работам по ликвидации ЧП привлекали 24 человека и 10 единиц спецтехники.

Прокуратура Краснодарского края уточнила, что пострадавшим оказался 35-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, явилась неисправность газового оборудования. Организована процессуальная проверка.